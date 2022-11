information fournie par France 24 • 02/11/2022 à 14:43

Les ministres de l'Intérieur et du Travail, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, ont exposé mercredi les grandes lignes d'une réforme de l'immigration en France qu'ils entendent défendre devant le Parlement dans les prochaines semaines, qui allierait mesures renforcées de reconduite aux frontières et mesures de régularisation, notamment pour les "métiers en tension".