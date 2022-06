information fournie par France 24 • 22/06/2022 à 10:40

La Banque de France vient de revoir ses prévisions pour 2022. Il faut désormais s'attendre à une croissance plus faible que prévu, et une inflation plus forte, à cause de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur le niveau des prix. Mais le risque de récession devrait a priori être écarté. Il est en revanche bien plus important en Allemagne ou aux États-Unis.