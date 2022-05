France : l'ascension de Jean-Luc Mélenchon

information fournie par France 24 • 05/05/2022 à 17:06

Vers une alliance historique à gauche: la France insoumise et le Parti socialiste ont conclu un accord mercredi pour les législatives. Mais le vote d'approbation interne aux socialistes s'annonce délicat et l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve a déjà claqué la porte du PS.EELV dimanche soir, le PCF mardi et le PS mercredi. La France insoumise, forte des 22% de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, est en passe de réunir ses anciens concurrents pour les scrutins des 12 et 19 juin.