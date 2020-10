France 24 • 07/10/2020 à 22:03

On commence à chiffrer les dégâts dans les vallées les vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya ravagées par les inondations. 315 millions rien que pour les routes et les bâtiments, sans compter les lignes électriques et les adductions d'eau. La facture pourrait même monter à 1 milliard selon les élus locaux.

En visite sur place, Emmanuel Macron a promis de débloquer d'urgence 100 millions €...