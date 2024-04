information fournie par France 24 • 18/04/2024 à 15:09

La France et la République centrafricaine ont adopté mercredi "une feuille de route" en vue de mettre en place un "partenariat constructif" et relancer leur relation, lors d'une rencontre à l'Elysée entre Emmanuel Macron et son homologue Faustin-Archange Touadéra. Les explications de Cyril Payen, Grand reporter France 24.