France 24 victime d’un "deepfake" : l’intox continue à circuler sur le web !

information fournie par France 24 • 16/02/2024 à 10:02

Dans cette chronique, notre chroniqueur décrypte la tentative de désinformation dont a été victime notre chaîne, France 24, ainsi que le président Emmanuel Macron. L’intox, montée de toutes pièces grâce à l’intelligence artificielle, assure que notre média a récemment annoncé que le chef de l’État français aurait pu être la cible d’une tentative d’assassinat lors de sa visite prévue en Ukraine cette semaine. Une fausse information qui continue, malgré tout, à être relayée sur le web, notamment sur des sites de propagande pro-russe. Les "deepfake", ciblant des personnalités politiques et utilisant des médias reconnus, sont de plus en plus fréquents.