Français de l'étranger : l'expatriation à l'heure du Covid-19

France 24 • 26/02/2021 à 18:16

Pour ces expatriés, l'expérience de la pandémie ne ressemble en rien à celle de leurs concitoyens : gestions politiques, systèmes de santé, conséquences financières et professionnelles, interdictions de circuler... En fonction du pays d'adoption, la crise est à plusieurs vitesses. À tel point que pour certains, le virus aura servi de révélateur et déclenché un retour précipité. Pour nous en dire plus sur la situation des ressortissants français face à la crise, nous rencontrons Laurence Haguenauer, directrice des Français de l'étranger et de l'administration consulaire.