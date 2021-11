Fortnite, Yahoo, Linkedin : la reprise en main chinoise

information fournie par France 24 • 16/11/2021 à 20:17

Fortnite n'est plus disponible en Chine. Jeu vidéo populaire, Fortnite compte plus de 350 millions d'utilisateurs dans le monde. En septembre dernier, la Chine avait déjà interdit aux enfants et aux adolescents de jouer aux jeux vidéo en ligne plus de 3 heures par semaine. Une mesure de santé publique pour lutter contre l'addiction selon les autorités. Des centaines de développeurs chinois ont promis de mieux contrôler leurs produits et notamment leur "contenu politiquement nocif".