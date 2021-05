France 24 • 10/05/2021 à 15:13

Comment s'organise Fort Boyard, l'un des plus célèbres jeux télévisés de France ? Nous vous donnons les clés du fort ! Vous découvrirez comment sont conçues et testées les épreuves, et comment, derrière les épaisses murailles du fort, des centaines de professionnels - animateurs, réalisateurs, cadreurs, dresseurs, techniciens, ouvriers, décorateurs - s'activent pour nous émerveiller chaque été depuis plus de 30 ans.