information fournie par France 24 • 21/09/2022 à 13:12

Alors que les prix de l'énergie flambent, de nombreuses usines se retrouvent à l'arrêt en France et dans le reste de l'Europe. Et de nombreux salariés risquent de se retrouver au chômage partiel. Dans ce contexte, la production industrielle recule en Zone euro, et la région pourrait tomber en récession dès la fin de cette année ou le début de l'année prochaine.