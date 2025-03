Firmine Richard dans la peau d'Olympe de Gouges

information fournie par France 24 • 17/03/2025 à 16:22

Nous partons à la rencontre d'une femme qui a été combattue et raillée avant d’être exécutée : la dramaturge Olympe de Gouges, pionnière du féminisme et de la lutte pour l’abolition de l’esclavage. Elle a défendu, jusqu’à sa mort en 1793, la cause du peuple et celle des opprimés. Aujourd’hui, sur scène, c’est une autre femme de combat qui lui prête sa voix : l’actrice Firmine Richard, qu’on retrouve dans "Olympe" au studio Hébertot, à Paris jusqu'au 6 avril 2025. La comédienne révélée dans "Romuald et Juliette" de Coline Serreau en 1989, qui s'est aussi illustrée dans "Huit Femmes" de François Ozon en 2002, est l'invitée de Nina Masson.