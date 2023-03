Fintech en Afrique : "L'inclusion financière est clé pour le développement des écosystèmes locaux"

information fournie par France 24 • 31/03/2023 à 16:58

La fintech africaine – contraction de "finance" et de "technologies" – est un secteur en pleine croissance qui intéresse de plus en plus d'investisseurs. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Ben Marrel, cofondateur et dirigeant du fonds de capital-risque Breega, spécialisé dans le financement de start-ups technologiques, et Abdoulaye Barry, fondateur de YMO Africa, une start-up franco-guinéenne qui offre un service de transfert d'argent en Afrique pour la diaspora.