Feux aux États-unis : les incendies s'invitent dans la campagne

France 24 • 14/09/2020 à 20:05

Des scènes d'apocalypses dans l'Oregon et en Californie. Aux États-Unis, les foyers d'incendies s'étendent désormais de la frontière canadienne dans l'État de Washington jusqu'à celle du Mexique. Des feux qui ont causé la mort de 35 personnes et ont obligé 40000 autres à évacuer. Ces incendies sont aussi une affaire politique à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Donald Trump attendu à Sacramento pointe du doigt la mauvaise gestion des forêts par les gouverneurs démocrates alors que Joe Biden évoque le lien entre ces incendies et le réchauffement climatique.