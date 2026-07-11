Les magasins et restaurants de Pralognan-la-Vanoise (Savoie) commencaient vendredi à être ravitaillés par hélicoptère depuis le village de Bozel en contre-bas. Plus de 5.000 personnes sont toujours bloquées dans la station, isolée par un feu de forêt qui fragilise la paroi rocheuse, entraînant la fermeture de la départementale 915.
Feu en Savoie: Pralognan-la-Vanoise ravitaillée mais toujours isolée
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