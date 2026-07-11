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Feu en Savoie: Pralognan-la-Vanoise ravitaillée mais toujours isolée

information fournie par AFP Video 11/07/2026 à 15:17

Les magasins et restaurants de Pralognan-la-Vanoise (Savoie) commencaient vendredi à être ravitaillés par hélicoptère depuis le village de Bozel en contre-bas. Plus de 5.000 personnes sont toujours bloquées dans la station, isolée par un feu de forêt qui fragilise la paroi rocheuse, entraînant la fermeture de la départementale 915.

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