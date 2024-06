information fournie par France 24 • 29/06/2024 à 16:02

A Essaouria, le festival Gnaoua et musiques du monde propose trois jours de fêtes et de concerts tous gratuits. C’est la 25è édition de cet évènement réputé qui célèbre, défend et fait vivre cette tradition ancestrale. Les détails de Nina Masson sur place.