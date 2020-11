"Festival des trois continents" , les plus beaux films d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine

France 24 • 18/11/2020 à 15:28

Dans ce numéro 100% cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez évoquent la 42ème édition du "Festival des trois continents". L'évènement, qui propose de faire découvrir chaque année des films venant d'Asie, Afrique et Amérique latine, se tient généralement à Nantes. Cette année, crise sanitaire oblige, c'est en ligne que ça se passe... Également au programme, le destin tumultueux de Rita Hayworth à voir dans un documentaire et huit chefs-d'œuvre de François Truffaut enfin restaurés.