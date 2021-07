Festival de Cannes : un retour très attendu par les acteurs du cinéma comme du tourisme

France 24 • 06/07/2021 à 22:01

Il n'y a pas que les cinéphiles et les professionnels du 7e art qui attendaient de pied ferme le retour du Festival de Cannes sur la Croisette : les acteurs locaux du tourisme trépignaient aussi d'impatience, car en temps normal, l'événement génère 200 millions d'euros de revenus pour les Cannois. Certes, les festivaliers et les professionnels seront moins nombreux cette année, pandémie oblige, mais au moins, ils seront là, en chair et en os, avec l'espoir que le cinéma, qui a terriblement souffert de la pandémie, reprenne du poil de la bête en 2021.