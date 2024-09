Fermera, fermera pas ?... Les maternités de proximité en danger

information fournie par France 24 • 24/09/2024 à 16:56

Depuis plusieurs décennies, la France lutte contre les déserts médicaux - ces zones, souvent en milieu rural, que les médecins quittent et où il est difficile de se faire soigner. Les maternités n'échappent pas à la règle : en vingt ans, 30% des maternités de proximité ont fermées dans l'Hexagone. Les pouvoirs publics mettent en avant la volonté de concentrer les soins dans des Centres médicaux mieux équipés, mais les professionnels, comme les patients n’y trouvent pas leur compte... Quelles sont les conséquences de cette politique pour les femmes sur le point d'accoucher ? Quels sont les risques pour leur santé et pour la santé des enfants à naître ? Pauline Godart et Claire Paccalin ont enquêté pour "C'est en France".