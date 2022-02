information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 17:11

Créée en 2019, Feels, l'application de rencontre destinée à la "génération Z", revendique plus d'un million d'utilisateurs dans les pays francophones. Et part désormais à la conquête des États-Unis. Ali Laïdi reçoit son PDG et cofondateur, Daniel Cheaib.