information fournie par France 24 • 31/05/2024 à 23:36

En raison du changement climatique, les épisodes de turbulences sont de plus en plus nombreux. La semaine dernière, un homme est mort d'une crise cardiaque et plusieurs dizaines de personnes ont été blessées lors d'un vol reliant Londres à Singapour. Faut-il désormais redouter de prendre l'avion? Pour le spécialiste en aéronautique, Gérald Feldzer, la nouvelle génération d'avions sera mieux armée pour tenir compte de ces incidents.