Faustin-Archange Touadéra : "Il est bien que des pays se retrouvent pour repenser leur coopération"

information fournie par France 24 • 17/04/2024 à 18:18

Emmanuel Macron a reçu mercredi 17 avril le président de la Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra, un pays souvent considéré comme le « laboratoire » de l’influence russe en Afrique Centrale. À notre micro, le chef de l'Etat centrafricain est revenu sur les partenariats stratégiques de son pays. "Je crois que le monde n’est pas statique. Il y a des enjeux nouveaux et la redéfinition d’un certain nombre de politiques nouvelles et vu le contexte il est bien que des pays se retrouvent pour repenser leur coopération", a déclaré le président. "Nous sommes ouverts à discuter avec tous les amis qui veulent nous apporter leur soutien dans le défi que nous nous rencontrons."