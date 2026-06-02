Fatoumata Diawara est incontournable. Elle multiplie les festivals cet été à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Massa" (L'éternel). D’abord actrice, puis chanteuse, autrice, musicienne accomplie, Fatoumata Diawara utilise sa notoriété et ses chansons pour incarner des luttes contemporaines, de la cause des femmes à celles des enfants handicapés.
Fatoumata Diawara : le Mali, ses combats et son dernier album "Massa"
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