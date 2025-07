Fast Fashion : le prix élevé que nous payons pour la mode bon marché

information fournie par France 24 • 10/07/2025 à 11:40

Dans les débats publics sur l’écologie, un refrain revient sans cesse : la fast fashion détruit la planète, la malbouffe nous empoisonne, la surconsommation nous mène droit dans le mur. Pourtant, il y a là une forme d’aveuglement social dans certaines injonctions écologiques. Une tendance à confondre responsabilité et culpabilité, à ignorer les véritables leviers de transformation, les politiques publiques, les grandes entreprises, les normes de production, au profit d’un micro-contrôle des gestes du quotidien des plus vulnérables. Plus de précisions avec Christophe Bys, chef de la rubrique Économie et Entreprise à The Conversation France. Retrouvez les articles cités par Christophe Bys sur https://theconversation.com/fr : Comment fait Temu pour proposer des prix aussi bas ? (https://theconversation.com/comment-fait-temu-pour-proposer-des-prix-aussi-bas-245814), Derrière Temu, le succès d'un modèle Made in China (https://theconversation.com/derriere-temu-le-succes-dun-modele-made-in-china-247626), Réinventer sa garde-robe : une bonne résolution pour 2025 (https://theconversation.com/reinventer-sa-garde-robe-une-bonne-resolution-pour-2025-246264).