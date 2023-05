Fadily Camara, le talent à l'état pur

information fournie par France 24 • 26/05/2023 à 15:45

Rendez-vous avec l’humoriste Fadily Camara et retour sur le parcours de cette comédienne dans "Les héritières" de Nolwenn Lemesle, "Friend zone" de Charles Van Tieghem, "C’est la vie", réalisé par Julien Rambaldi avec Josiane Balasko et Léa Drucker, "En place" et "Tout simplement noir" de Jean-Pascal Zadi, ou encore sur Netflix avec son seul en scène "Plus drôle que la plus drôle de tes copines". Pour cet épisode Michel Gohou la légende de la comédie ivoirienne offre la vidéo surprise.