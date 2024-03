information fournie par France 24 • 17/03/2024 à 17:27

Les Etats-Unis ont évacué dimanche dernier une partie du personnel de leur ambassade et renforcé les équipes en charge de sa sécurité. Plusieurs autres pays et l'Union européenne ont aussi évacué leur personnel diplomatique du fait de l'instabilité sur l'île, l'ONU ayant pour sa part évacué son personnel non essentiel. Le pays semble chaque jour sombré un peu plus dans le chaos. La détresse de la population est immense.