information fournie par France 24 • 19/05/2024 à 10:54

La Russie continue d'avancer en Ukraine. Moscou s'est emparé du village de Staritsa près de Vovtchansk, une ville situé à une cinquantaine de kilomètres de Kharkiv. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'attend à une offensive russe de plus grande ampleur dans le nord et dans l'est du pays. Pour faire face à l'armée russe, la loi sur la mobilisation est entrée en vigueur. L'âge légal minimum passe de 27 à 25 ans.