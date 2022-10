Exposition : Fela Kuti, le génie de l'afrobeat

information fournie par France 24 • 20/10/2022 à 17:04

En inventant l'afrobeat voilà 50 ans, Fela Anikulapo Kuti mettait au jour tout un continent musical. Une révolution rythmique et politique qui résonne encore aujourd'hui, bien au-delà des frontières africaines. Fela Kuti est mort à Lagos il y a vingt-cinq ans et la Philharmonie de Paris lui consacre une grande exposition et un cycle de concerts. À cette occasion, "À l'Affiche" propose un numéro spécial dans les traces de cet artiste nigérian que l'on surnommait le "Black President".