information fournie par France 24 • 04/08/2021 à 17:54

Dans la douleur et la colère, les Libanais marquent, mercredi 4 août, le 1er anniversaire de l'explosion au port de Beyrouth, qui avait fait 214 morts. Le Liban est à bout de souffle et une partie de la population sombre dans la misère. Ils sont de plus en plus nombreux à être candidats à l'exil.