information fournie par France 24 • 24/04/2024 à 16:03

Le Rassemblement National a le vent en poupe malgré une nouvelle affaire, qui concerne Fabrice Leggeri. L'ancien patron de Frontex et numéro 3 sur la liste RN est accusé de complicité de crimes contre l'humanité et de torture. Les candidats de Renaissance, La France Insoumise et Les Écologistes - Europe Écologie Les Verts sont, toutefois, toujours derrière eux dans les sondages. Explications par Olivier Costa, politologue, spécialiste de l’Union européenne et chercheur CNRS au Cevipof.