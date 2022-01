États-Unis : les dessous de la "Grande démission"

information fournie par France 24 • 28/01/2022 à 15:14

Les économistes l'appellent "la Grande démission" ("Great Resignation") : une vague sans précédent de travailleurs ayant quitté leur emploi aux États-Unis depuis le début de la pandémie de Covid-19. Soit 4,5 millions de personnes en novembre 2021, un nombre jamais enregistré par le ministère du Travail en 20 ans. Le secteur le plus touché est celui de l'hôtellerie et de la restauration, suivi par ceux des loisirs, de la vente au détail et de la santé. Par ailleurs, de vastes mouvements de grève ont eu lieu dans plusieurs grandes entreprises américaines pour réclamer plus d'avantages sociaux. Le rapport de force entre patrons et employés semble s'inverser. Que se passe-t-il au pays du capitalisme ? Un reportage de Fanny Allard.