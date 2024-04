information fournie par France 24 • 11/04/2024 à 19:51

Les affrontements s’intensifient en mer de Chine méridionale où Pékin revendique 90% de cette zone riche en gaz et en poisson. Aux États-Unis, Joe Biden et Fumio Kishida ont manifesté leur ferme opposition à toute tentative de la Chine de modifier unilatéralement le statu quo par la force ou la coercition en mer de Chine. Le président philippin F. Marcos Junior, également attendu à Washington, se joint à cette alliance pour lancer un signal fort. Pékin estime avoir été diffamé et attaqué.