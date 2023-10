Etats-Unis : Donald Trump qualifie son procès civil pour fraudes à New York de "simulacre"

information fournie par France 24 • 02/10/2023 à 17:10

Donald Trump a qualifié lundi 2 octobre son procès civil pour fraudes à New York de "simulacre" et a de nouveau injurié la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James en la traitant de femme "raciste". La procureure générale de l'Etat de New York, plaignante dans le procès civil pour fraude contre Donald Trump et deux de ses enfants, a promis que "la justice allait prévaloir" dans cette affaire.