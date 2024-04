États-Unis : bataille politique à la frontière avec le Mexique

information fournie par France 24 • 19/04/2024 à 11:31

La frontière entre les États-Unis et le Mexique est la frontière terrestre la plus dangereuse au monde, selon les Nations unies. Elle est aussi la plus convoitée. Depuis janvier 2023, environ 2,3 millions de migrants y ont été appréhendés par la police aux frontières après être entrés illégalement dans le territoire américain. C'est un record qui n’inclut pourtant pas les migrants ayant réussi à franchir la frontière sans être arrêtés ou pris en charge, ni ceux décédés en tentant de la traverser. La situation est devenue impossible à gérer pour les villes texanes frontalières comme Eagle Pass, qui est devenue l’épicentre des arrivées clandestines. Reportage de notre correspondante Fanny Allard.