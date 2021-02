Et si James Bond était une femme ? Quand les espionnes se racontent

France 24 • 22/02/2021 à 11:13

Chloé Aeberhardt, journaliste, est l'invitée de Paris direct. Dans son ouvrage "Les Espionnes racontent" (Éd. Robert Laffont), elle a recueilli les témoignages de six anciennes espionnes du Mossad, du KGB, de la CIA, de la DIA, de la Stasi et de la DST. Publié en 2017, il vient de sortir sous la forme d'un roman graphique, illustré par Aurelie Pollet (Éd. Arte). Un livre ludique, aux airs de bande dessinée, à la fois drôle et instructif.