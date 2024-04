Espionnage, addiction, désinformation... TikTok victime de son algorithme trop secret

information fournie par France 24 • 26/04/2024 à 14:59

Aux États-Unis, Joe Biden vient de signer une loi donnant neuf mois à ByteDance, maison-mère de TikTok, pour céder sa pépite et son algorithme de recommandation. Dans le cas contraire, le réseau social sera interdit aux États-Unis. Son PDG, Shou Zi Chew, a d’ores et déjà annoncé qu’il ferait appel de cette décision, dans ce qui ressemble de plus à un bras de fer entre la sécurité nationale et la liberté d’expression. En Europe, c’est l’application TikTok Lite, accusée de favoriser l'addiction des plus jeunes, qui a été suspendue. Comment le réseau social peut-il se défendre ?