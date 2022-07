Espace : le télescope James Webb, une collaboration entre Europe et Amériques

information fournie par France 24 • 12/07/2022 à 16:53

Le télescope spatial James-Webb a été développé par la NASA en collaboration avec les agences spatiales canadiennes et européennes pour, à l’origine, remplacer le télescope Hubble. Merveille d’ingénierie, le Webb va regarder plus loin dans le cosmos comme jamais aucun télescope ne l’a fait avant lui. Le journaliste de France 24 Sylvain Rousseau détaille les étapes et les enjeux de la collaboration entre les différents acteurs qui gèrent le téléscope.