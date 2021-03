France 24 • 26/03/2021 à 12:54

Avec des tempêtes de plus en plus fortes et fréquentes, les côtes françaises s'érodent rapidement. Un quart du littoral, soit 1 500 km, est touché par le phénomène. Les villes et leurs habitants sont en première ligne, alors qu'un Français sur dix vit sur la côte. Vont-ils devoir battre en retraite ?