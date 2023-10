Epiphanie Dionrang : "Le slam permet de libérer la parole sur les violences faites aux femmes"

information fournie par France 24 • 06/10/2023 à 15:21

Natacha Vesnitch reçoit la slameuse tchadienne Epiphanie Dionrang. A 32 ans, cette militante féministe est présidente de la Ligue tchadienne pour les droits des femmes qui a organisé en juin 2021 la première marche à N'Djamena pour dénoncer les violences faites aux femmes. À travers le slam et les différentes sensibilisations qu'elle mène, notamment dans les écoles, Epiphanie Dionrang espère libérer la parole, changer les mentalités et rendre la justice de son pays plus efficace lorsqu'il s'agit de mettre fin à l'impunité des hommes violents.