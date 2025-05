Entre Poutine et Trump, comment construire l’Europe puissance ? (version courte)

information fournie par France 24 • 15/05/2025 à 10:48

À l’occasion de la Journée de l’Europe célébrée place de la République, à Paris, nous vous proposons un grand débat public et télévisé, réalisé en partenariat le bureau en France du Parlement européen, la représentation de la Commission européenne et la Mairie de Paris. Il y a 75 ans que la déclaration de Robert Schumann donnait le feu vert à une construction européenne originale et inédite. Aujourd’hui, l’Union européenne semble entourée de puissance rivales et agressives, décidées à dicter leur loi - à commencer par la Russie de Vladimir Poutine, qui a envahi l’Ukraine il y a trois ans, et les Etats-Unis de Donald Trump. Le retour de l’ancien président américain aux affaires interroge, cet ami imprévisible et inconstant nous ayant déclaré une guerre commerciale.