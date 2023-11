information fournie par France 24 • 06/11/2023 à 08:02

A la Une de la presse, ce lundi 6 novembre, la poursuite de la guerre entre Israël et le Hamas. Une enquête sur des problèmes de santé inédits touchant des vétérans américains de la guerre en Irak et en Syrie. Le début de l’examen du projet de loi sur l’immigration au sénat en France. La comparution du ministre de la Justice devant la Cour de Justice de la République. Et le sauvetage controversé de Fiona, «la brebis la plus solitaire du monde».