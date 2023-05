information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 10:56

Kiev et d'autres villes ukrainiennes ont à nouveau été attaquées vendredi 19 mai à l'aube par les forces russes, selon l'armée ukrainienne qui a affirmé avoir intercepté tous les drones explosifs qui visaient la capitale. Kiev, qui compte sur un climat plus clément et de nouvelles armes occidentales, prépare parallèlement sa contre-offensive.