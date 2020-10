France 24 • 01/10/2020 à 23:12

Il y a dix ans jour l'ONU publiait son rapport « Mapping » sur les crimes les plus graves commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. Étaient recensés 617 crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de possibles crimes de génocide. Une décennie plus tard, aucun crime n'a été jugé.