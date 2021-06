En Italie, la bénédiction des couples homosexuels continue de diviser

France 24 • 02/06/2021 à 17:08

La puissante Congrégation pour la Doctrine de la Foi du Vatican a publié un document officiel dans lequel elle réitère l'interdiction des bénédictions des unions homosexuelles de la part des prêtres de l'Église Catholique, en s'appuyant sur le fait que "Dieu ne bénit pas le péché". Ce document censé clore les débats a, au contraire, soulevé de nouvelles questions et polémiques. Car certains prêtres refusent cette interprétation qu'ils jugent "blessante" et appellent à plus d'ouverture. Le reportage de notre correspondante Natalia Mendoza.