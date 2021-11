information fournie par France 24 • 25/11/2021 à 15:08

Le 25 novembre est la Journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Parmi ces violences, les mariages forcés et les mutilations sexuelles. En France, on estime à 125 000, le nombre de femmes adultes ayant subi des mutilations sexuelles, comme la pratique de l'excision. Marie-Claire Kakpotia-Moraldo, Présidente du centre Les Orchidées rouges, excisée à l'âge de neuf ans, raconte son histoire et les actions de son association.