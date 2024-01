information fournie par France 24 • 26/01/2024 à 12:18

Ce sont des hommes et des femmes que tout sépare, mais qui décident de s'unir pour la vie. En Corée du Sud, de plus en plus d'hommes partent chercher leurs épouses au Vietnam, en Chine ou encore en Thaïlande. Ces mariages interculturels répondent à un problème d'ordre national : celui de la crise du mariage. Entre la Corée du Sud et le Vietnam, nos reporters ont mené l’enquête.