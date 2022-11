En Cisjordanie, de nouvelles milices attirent une jeunesse palestinienne désabusée

information fournie par France 24 • 28/11/2022 à 15:04

Depuis plusieurs mois, la tension va crescendo en Cisjordanie. Après une vague d’attaques anti-israéliennes qui a fait 19 morts en Israël au printemps dernier, l’État hébreu a lancé une vaste opération militaire dans la région. Plus de 2 000 personnes ont été arrêtées et 130 Palestiniens ont été tués au cours de ces raids et affrontements, le bilan le plus lourd depuis la seconde intifada. Les opérations se concentrent au nord de la Cisjordanie, où de plus en plus de jeunes rejoignent de nouveaux groupes armés. Ils sont populaires, très suivis sur les réseaux sociaux et refusent toute affiliation politique. La ville de Naplouse en est l’incarnation. Gwendoline Debono est allée à la rencontre de ces jeunes Palestiniens qui renouent avec la lutte armée.