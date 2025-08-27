Huit ans après s'être lancé dans le projet fou de construire une réplique exacte de la tour Eiffel à l'échelle 1/10e, et après bien des difficultés, Jean-Claude Fassler, entrepreneur alsacien, peut enfin admirer sa réalisation.
En Alsace, l'incroyable montage d'une fidèle réplique de tour Eiffel
