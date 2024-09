information fournie par France 24 • 24/09/2024 à 11:39

Le président français Emmanuel Macron s'est dit "déterminé" à "poursuivre le travail de mémoire, de vérité et de réconciliation" avec l'Algérie sur la colonisation française, lors d'une réunion avec des historiens, malgré les tensions récurrentes entre les deux pays, a annoncé l'Elysée, lundi 23 septembre. Benjamin Stora, historien et auteur, était l'invité du JTA de France 24. Il est revenu sur ces déclarations et sur son dernier ouvrage : "Les Algériens en France, une histoire de générations".