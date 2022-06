Embargo russe : faut-il une "approche de diversification énergétique de long terme" ?

information fournie par France 24 • 01/06/2022 à 17:51

A la clôture du Sommet européen , l’UE a décidé de poursuivre ses sanctions contre la Russie. Quel impact sur les économies européennes et russes ? L’Europe peut-elle se passer du pétrole russe? Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à L’IRIS, invité sur France 24 affirme "qu’il aurait fallu en amont diversifier depuis longtemps et aussi voir les choses sur le plus long terme du point de vue des relations avec la Russie". Analyse.