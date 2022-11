Elon Musk, nouveau maître du monde ?

information fournie par France 24 • 28/11/2022 à 10:31

C’est l’homme le plus riche du monde, mais aussi l’un des plus fantasques. Pas un jour sans faire parler de lui : Elon Musk défraie la chronique. Il vient de racheter Twitter, de licencier sans ménagement la moitié du personnel, et de rétablir le compte de Donald Trump. Faut-il en avoir peur ? L'analyse de notre invité, Olivier Lascar, auteur du livre "Enquête sur Elon Musk, l’homme qui défie la science", aux éditions Alisio et rédacteur en chef du numérique à Sciences et Avenir.